Haber: Mert Osman Erman

Onlar, öğleden önce İran'dan Doha'ya uçtular ve orada ABD'ye yönlendirilen bir uçağa aktarıldılar.

Anlaşmanın son parçası Pazartesi günü 6 milyar dolarlık İran parasının Güney Kore'de bulunan Doha bankalarına gönderilmesiyle tamamlandı.

Serbest bırakılan mahkumlar çift vatandaşlı Amerikalı-İranlılardır. Aynı zamanda beş İranlı da ABD gözetiminden serbest bırakıldı.

Bu beş kişiden üçü İran'a geri dönmeme kararı aldı.

Beş Amerikalıyı taşıyan uçak, Washington DC'nin hemen güneyinde bulunan Fort Belvoir, Virginia'ya iniş yaptı ve yerel saatle 05:30'dan hemen önce tarmakta aile üyeleriyle duygusal ve gözyaşlarına boğulan bir buluşma yaşandı.

Ayrıca uçakta, ABD başkanının temsilcisi Roger Carstens ve Abram Paley, İran için yardımcı özel temsilci olan Abram Paley de bulunuyordu. Her ikisi de serbest bırakılan tutuklularla Doha'da buluştu.

Kısacası Fort Belvoir'da yaptığı kısa konuşmada, Carstens eski tutuklulara ABD askeri tarafından sunulan "izolasyon sonrası destekten" yararlanmalarını teşvik etti ve onların "daha fazla Amerikalıyı eve getirme mücadelesini sürdüreceklerine" olan güvenini ifade etti.

ABD yetkilileri uzun süredir İran'da tutulan beş tutuklunun siyasi baskı için haksız yere hapsedildiğini iddia ediyorlardı.

Bu Amerikalılar arasında neredeyse sekiz yılını İran'ın ünlü Evin hapishanesinde geçiren 51 yaşındaki işadamı Siamak Namazi de bulunuyor - ayrıca işadamı Emad Shargi (59) ve ayrıca Britanya vatandaşlığı da bulunan 67 yaşındaki çevreci Morad Tahbaz da. Diğer iki mahkum isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Anlaşmanın bir parçası olarak serbest bırakılan beş İranlı çoğunlukla ABD yaptırımlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ABD'de hapsedilmişlerdi.

Pazartesi günü bir açıklamada ABD Başkanı Joe Biden mahkum değişimini memnuniyetle karşıladı ve Amerikalıların "yıllarca acı, belirsizlik ve sıkıntı çektikten sonra" sevdikleriyle bir araya geleceklerini söyledi.

Aynı zamanda Bay Biden, "bölgedeki provokatif eylemleri" için İran'a "maliyeti sürdürmeye devam edeceğini" söyledi. "Ve Amerikalıları İran'a seyahat etmenin ciddi risklerini bir kez daha hatırlatırken, Amerikan pasaport sahiplerinin oraya seyahat etmemeleri gerektiğini" ekledi.