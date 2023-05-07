İstanbul

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Fatımi, Nevruz tatili verilerini paylaştı.

Bu yıl tatilde sınır kapılarından çıkışların diğer yıllara oranla artış gösterdiğine değinen Fatımi, şunları kaydetti:

"Bu yıl nevruz tatilinde hava yoluyla yolculuk yapanların sayısı 350 bin iken, kara yoluyla yurt dışına çıkanların sayısı 870 bin kişi oldu. Sınır kapılarından alınan bilgiye göre, Nevruz'da en çok gidilen ülke Türkiye oldu."

İran takvimine göre, 21 Mart'ta yeni yılın başlamasıyla, ülke genelinde yoğun hareketliliğin yaşandığı Nevruz günlerinde, yaklaşık 2 hafta tatil yapılıyor.

AA