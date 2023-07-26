TAHRAN AA- İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen ve ilgiyle takip edilen etkinlik, Tahran YEE Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir'in aşure yapımında kullanılan malzemeleri tanıtması ve adım adım pişirme safhalarını anlatmasıyla başladı.

Özdemir, pişirme esnasında katılımcılara aşurenin geçmişten günümüze Türk kültüründeki yeri ve tarihsel arka planına ilişkin de bilgi verdi.

Uygulamalı olarak aşure yapımının tarif edildiği etkinliğe katılanlar ise bir yandan tarifi unutmamak için notlarını alırken diğer yandan da fotoğraf ve video kayıtları almayı ihmal etmedi.

"Binlerce yıllık kültürümüzü sürdürüyoruz"

Program sonrası konuşan Tahran YEE Koordinatörü Özdemir, zaman zaman iki ülke arasındaki ortak kültüre ilişkin programlar düzenlediklerini söyledi.

Özdemir, önce muharrem ayı münasebetiyle sadece aşure ikramı yapmayı düşündüklerini belirterek, "Fakat istedik ki ilk defa yapacağımız için hem aşure tarifini verelim hem de aşure pişirirken bir taraftan da geçmişten günümüze Türkiye'de geleneksel olarak yaptığımız aşure kültüründen bahsedelim." dedi.

Bu kültürün çok eskilere dayandığına işaret eden Özdemir, "Binlerce yıllık bir geleneğimiz olan aşure kültürümüzü -kimine göre aşure tatlısı kimine göre aşure çorbası- gerek Osmanlı döneminde sarayda gerek tekkeler, zaviyeler, dergahlar ve evlerde binlerce yıldır hala yapmaktayız, bu geleneği sürdürmekteyiz." diye konuştu.

Özdemir, "Muharrem tabi ki hem acının hem matemin ayı olmakla birlikte kardeşliğin, paylaşmanın, bereketin, umudun ve dirilişin de ayıdır." ifadelerini kullandı.

Bu vesileyle Kerbela olayını da anmak istediklerini vurgulayan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin ve ehlibeytin şehit edilmesinden dolayı, Türkiye'de yılardır geleneksel olarak pişirilen ve onların anısına yapılan aşureyi hem pişirdik, hem tarif ettik, hem de paylaştık. Allah kabul etsin, İnşallah bereketli olur."

"Aşura Günü için yemek pişirildiğini öğrenmek benim için ilginç oldu"

Programa katılan YEE öğrencisi Şirin Muamir, Türkçeyi yeni öğrenmeye başladığını, şimdi de aşure etkinliğine katıldığını belirterek, "Daha önce Türkiye'de Aşura Günü programı olduğunu bilmiyordum. Şimdi öğrendim ve çok güzelmiş." dedi.

Programın kendisini şaşırttığını, Türk kültürüyle ilgili yeni şeyler öğrendiğini dile getiren Muamir, "Benim için ilginçti. Çünkü Türkiye'nin mezhebi Sünni'dir. İmam Hüseyin için program yapılmıyor diye düşünüyordum. Aşura Günü için yemek pişirildiğini öğrenmek benim için ilginç oldu. Memnun oldum." şeklinde konuştu.

Tahran YEE öğrencisi Hamid Rıza Alikeremi de katıldığı programın kendisi için şaşırtıcı olduğunu belirterek, "Şimdi Enstitüde benim için çok ilginç bir program vardı. Türkiye’de Aşura Günü ile ilgili bir gelenek olduğunu düşünmüyordum ama bu etkinlikle öğrendim ki bir Aşura Günü kültürleri var." ifadelerini kullandı.

Yapılan aşurenin de çok lezzetli olduğunu söyleyen Alikeremi, şöyle konuştu:

"Burada bu yemeği yaptılar. Biz de buna katıldık ve büyük bir keyif aldık. Türkiye'nin Aşura Günü kültürüne daha iyi aşina olduk."

"Program bilgilendiriciydi"

YEE'nin İranlı çalışanı Servinaz Keyhanfer, Enstitüde muharrem ayı münasebetiyle düzenlenen "Türkiye'de Aşure Kültürü" etkinliğinin kendisi için bilgilendirici olduğunu söyledi.

Keyhanfer, "Ben Türkiye'de aşure yapıldığını biliyordum. Ancak bunun kültürel bir dayanağı olduğunu, Osmanlı zamanında özellikle sarayda yapıldığını bilmiyordum. Güzel oldu, hem aşurenin nasıl yapıldığını öğrendik hem de Türkiye'nin bu kültürü hakkında bilgi edindik." dedi.

Meryem Salihzade isimli İranlı bir misafir ise daha önce Türkiye'de muharrem ayında aşure yapıldığını duyduğunu ancak bunun bir anma değil kutlama şeklinde yapıldığı yönünde görüşlerle karşılaştığını aktardı.

Kendisinin de bu programa kadar öyle bir düşünceye sahip olduğunu belirten Salihzade, sormak istediği soruların cevabını tam olarak aldığını, yanlış bilgiden dönmesini sağlayan bu açıklayıcı ve tanıtıcı program için YEE'ye teşekkür etmek istediğini dile getirdi.

Muharrem ayı münasebetiyle düzenlenen "Türkiye'de Aşure Kültürü" etkinliği, misafirlere aşure ikramında bulunulmasıyla son buldu.