Antalya

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (AKTOB) bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'ndeki Nest Kongre Merkezi'nde başladı.

Aran, kongrede ülke ekonomisine katkı sağlayacak bazı sektörleri stratejik öncelik alanları olarak belirleyip, Türkiye ölçeğinde o sektörün kaderini değiştirecek adımlar atma ve atılımlar yapma konusunda bir yolculuğa çıktıklarını söyledi.

Turizmin de çarpan etkisi çok yüksek bir sektör olduğuna işaret eden Aran, turizmle birlikte yerel el sanatlarından restoranlara, hediyelik eşya satıcılarından çiftçilere herkesin kazandığını belirtti.

Türkiye'nin ilk yüzyılına tarım ve sanayinin damga vurduğunu aktaran Aran, "Bundan sonra dijital çağda turizmin Türkiye'de milli ekonomiye katkısının, milli ekonomiden aldığı payın artacağını ve bankacılık sektörünün turizme verdiği kredilerin çok ciddi miktarda katlanarak büyüyeceğini düşünüyoruz." dedi.

Antalya'daki kurumsal şubeyi "Turizm İhtisas Şubesi" haline dönüştüreceklerini belirten Aran, şunları söyledi:

"Antalya'nın ardından ülke ekonomisi açısından turizm gelirine en çok katkı sağlayan Muğla, İstanbul, İzmir gibi başka illerde de 'Turizm İhtisas Şubeleri' açacağız. Bu şubelerin odağı tamamen otel ve işletmeciler olacak. Sadece turizm sektörüne yönelik ürün ve hizmet sunacak, sektörün ihtiyaçlarını bilen, sektör temsilcileriyle aynı dili konuşan çalışanlar olacak."

Aran, bankacılığın rekabetin çok yoğun yaşandığı bir sektör olduğunu kaydetti.

Turizm sektöründe kamunun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili birliklerin son derece güçlü olduğuna işaret eden Aran, "Türkiye'de herkesin aynı iradede olduğu, bir şeyi yapmak istediği zaman yapmaya gücünün yeteceği alanlardan biri de turizm. Ben bunun çok iyi değerlendirileceğini ve Türkiye'nin ikinci yüzyıl hikayesinin önemli kilometre taşlarından birinin turizm olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Sektördeki kredi hacmininin 2 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz"

Hakan Aran, İş Bankası olarak turizm sektörünü daima desteklediklerini bildirdi.

Bugüne kadar sektöre ne kadar kredi verilmişse bunu en azından iki katına çıkaracak hamleleri yapacaklarını ifade eden Aran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizm sektörüne yönelik 1 milyar dolarlık kredi bakiyemiz var. 1 milyar dolarlık kredi hacminin önümüzdeki iki yıllık süreçte 2 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz. Renovasyon kredilerinden enerji verimliliğine, atık yönetiminden yeşil dönüşüme, sezon öncesi hazırlıkların finansmanından yeni tesis yatırımlarına çok geniş alanda en uygun koşullarda ilave 1 milyar dolarlık kaynak tesis edeceğiz. 2024-2025 yıllarının sektör için yatırım yılları olabileceğini düşünüyoruz. Fırsatlar çok iyi değerlendirilmeli. İki yılın yatırımlarla geçmesi durumunda 2026 tam bir patlama yılı olacaktır."

Banka bünyesinde "Turizm Bankacılığı Bölümü" kuracaklarını dile getiren Aran, stratejik olarak önem verdikleri sektörde ihtisas şubelerinin kurulmasının ardından ilk başta sektörü kredi yoluyla destekleyeceklerini ifade etti.

Sektöre yönelik "Turizm Kart" uygulaması olacağını belirten Aran, kartların ödeme periyotlarını turizmin gelir yapısına göre ayarlayacaklarını ve turizmcilerin yaşam döngüsüne uygun olarak finansal ürünleri oluşturacaklarını bildirdi.