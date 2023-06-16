İSTANBUL- Türkiye İş Bankası’nın bu yıl ana sponsor olduğu, ikincisi düzenlenen festivalde, İş Sanat Çarşamba Sahnesi, 21 Haziran Çarşamba, 21.00’da Yeni Türkü’nün Atatürk Meydanı’nda vereceği ücretsiz konserle müzikseverlerle bir araya geliyor.

Amos Antik Kenti’nden ilham alınarak “Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne” temasıyla, Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen festival, klasik batı müziği, caz, blues konserlerinin yanı sıra, koro ve sokak konserleri, panel, söyleşi, sergi ve atölye çalışmaları gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

HABER: METE YILMAZ