Haber: Mert Osman Erman

Bu terimler için resmi işaretler bulunmuyordu, bu da çocukların, öğretmenlerin ve bilim insanlarının genellikle uzun, karmaşık, bilimsel terimleri parmakla harf yazarak ifade etmesi gerektiği anlamına geliyordu.

Bu değişiklikle BSL'ye 200 yeni terim eklenmiş oldu.

Dr. Audrey Cameron, "Bilimsel kavramları görselleştiren mükemmel işaretler oluşturmaya çalışıyoruz," diyor.

Kendisi işitme engelli olan Dr. Cameron, Edinburgh Üniversitesi'ndeki işaret dili projesinin lideri ve BSL sözlüğüne 200 yeni çevre bilimi terimi ekledi.

Kendi bilimsel kariyerinde, kelime eksikliğinin onu önemli toplantılardan ve konuşmalardan dışladığını anlattı.

"11 yıl boyunca araştırmalarda yer aldım ve birçok toplantıya katıldım, ancak asla gerçekten katılmadım çünkü insanların ne söylediğini anlayamıyordum," dedi BBC Haberlerine. "Kimya hakkında insanlarla konuşmak istedim, ancak bunu yapamadım."

Glasgow merkezli biyoloji öğretmeni Liam McMulkin de İskoçya Duyusal Merkezi tarafından düzenlenen işaret yaratma atölyelerinde yer aldı. "İşaret dilinin güzelliği - özellikle bilim için - görsel bir dil olmasıdır," dedi.

Bazı kavramlar soyut olabilir, ancak işaret dili çocukların bunları anlamalarına gerçekten yardımcı olabilir."

Bay McMulkin, "fotosentez" işaretini bir örnek olarak verdi; bu işaret, bir yaprağı temsil eden düz bir el şeklini kullanırken diğer elden - güneş ışınları gibi - parmakları yansıtarak yapılır.

"Bu hareketi yaptığımda [güneş elini yaprak eline doğru hareket ettir], enerjinin yaprak tarafından emildiğini görebilirsiniz," diye açıkladı.

Kraliyet Cemiyeti'nin kısmen finanse ettiği bilim sözlüğü projesi 2007 yılından beri devam ediyor ve BSL'ye yaklaşık 7,000 yeni işaret ekledi.

İşaretlerin nasıl geliştirildiğini açıklayan Dr. Cameron, "Okul müfredatından bir terim listesi alıyoruz ve ardından anlamın hem doğru hem de görsel bir şekilde ifade eden bir şey üretmek için birlikte çalışıyoruz" dedi.

En yeni işaretler biyolojik çeşitlilik, ekosistemler, fiziksel çevre ve kirlilik konularında. Terimleri gösteren çevrimiçi bir video sözlüğü mevcuttur.

Eksik Kelimeler

Bu sözlük, okullardaki işitme engelli çocukları desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Ve Glasgow'daki bir anaokulunda okuyan işitme engelli 13 yaşındaki Melissa, "gerçekten ne olduğunu anlamanıza yardımcı oluyorlar" dedi.

Melissa, sera gazlarını (G-R-E-E-N-H-O-U-S-E G-A-S-E-S) zorlukla harf harf yazarak ifade etmenin ve yeni işareti kullanmanın farkını gösterdi; bu işarette kapalı yumruklarını havadaki gaz molekülleri gibi hareket ettiriyor.

"İşaretle bir şeylerin olduğunu görebiliyorum," dedi.

Melissa'nın bilim öğretmeni olan Bay McMulkin, işitme engelli olduğunu ve işitme insanlarının "sürekli olarak öğrenme ve bilgi edinme" yeteneklerine sahip olduklarını belirtti, "ancak işitme engelli insanlar çok fazla bilgiyi kaçırıyorlar."

"Bu nedenle işitme engelli çocukların doğal dilde öğrenmelerine izin vermek için bilim derslerinde işaret dilini kullanmak o kadar önemlidir" dedi. Dr. Cameron, işitme ve işitme engelli çocuklar için karmaşık bilimsel kavramları el hareketleriyle anlatmanın eğitimdeki değerini de vurguladı.

Dr. Cameron, beş yaşındaki çocukların nesnelerin nasıl batıp yüzdüğünü öğrendiği bir sınıfı gözlemlediğini anlattı. "Daha az yoğun olan nesnelerin yüzeceğini öğreniyorlardı, bu oldukça karmaşıktır," diye açıkladı. "Ve öğretmen 'yoğunluk' işaretini kullanıyordu."

Bu işaret, bir yumruğu temsil eden bir eli kullanarak diğer eli etrafına sarar ve farklı yoğunlukları temsil etmek için sıkıca kavrar ve serbest bırakır.

"Şunu düşündüm - bu beş yaşındaki çocuklar bunu anlamayacaklar," dedi Dr. Cameron. "Ancak dersin sonunda, neden nesnelerin yüzdüğünü veya battığını anlayan bir soru sorduklarında, hepsi yoğunluk işaretini kullandı."

"Bu nedenle bunun ne kadar büyük bir etkisi olabileceğini gördüm. Ve tutkum, sözlük büyüdükçe büyüdü."

Kraliyet Cemiyeti çeşitlilik ve dahil etme komitesi başkanı Prof. Jeremy Sanders, "Umarız bu yeni işaretler gelecekteki BSL kullanan öğrencilerin ilham kaynağı olur ve pratisyen bilim insanlarının önemli çalışmalarını dünyayla paylaşmalarına yardımcı olur" dedi.