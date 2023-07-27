Ankara

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Türkiye'nin voleybolda marka bir ülkeye dönüştüğünü belirterek, "Erkek ve kadınlarda A milli takımlarımızla bir gösteri maçı organize edilirse işitme engelli voleybolcularımızın sesi daha çok duyurulmuş olur. 'Engelliyle ve normaliyle biz bir voleybol ülkesiyiz' mesajı vermiş oluruz." dedi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı Kaptanı Yeter Yalçın ve İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkçı, AA Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.

Kerim Vural, 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası final maçında Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'nın kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Karabük'te düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda kadınların da ikinci olduğunu hatırlatan Vural, "Voleybol branşı 24 branşımızdan sadece bir tanesi. Ama bizim lokomotif branşımız. Dünyada, Avrupa'da yüz akımız olan bir branş. Çok sayıda Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazandık. Sporcularımız bu şampiyona öncesi 300 gün kadar çalıştı. 5 kamp yaptılar. Çok ciddi emek verdiler. Bir bayram molası dışında zamanın kalanını tamamen Karabük'te geçirdiler ve en son başardılar. Erkeklerimiz Avrupa şampiyonu, kadınlarımız ise Avrupa ikincisi oldu. Kendilerini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"En büyük meselem bu çocukların başarısının duyurulması"

Kerim Vural, 13 yıldır bu federasyonun içinde olduğunu anımsatarak, en büyük çabasının voleybolcuların başarısını duyurmak olduğunu belirtti.

Türkiye'de 2 milyon 200 bine yakın işitme engelli bireyin yaşadığına dikkati çeken Vural, şunları kaydetti:

"Erkek ve kadınlarda A milli takımlarımızla bir gösteri maçı organize edilirse işitme engelli voleybolcularımızın sesi daha çok duyurulmuş olur. 'Engelliyle ve normaliyle biz bir voleybol ülkesiyiz' mesajı vermiş oluruz. Benim en büyük meselem bu çocukların başarısının duyurulması. 13 yıldır bu federasyonun içindeyim. Başkan olunca çocuklara dedim ki size söz ben sesinizi duyuracağım. Burada TRT ve Anadolu Ajansı sağ olsun hep yanımızda oldu. Onların ve sizin desteğiniz bizler için çok önemli. Ülkede çok sayıda televizyon kanalımız var. Spor programlarımız var. Ancak yeteri kadar yer almıyoruz. Engelli bireyleri ancak sporla hayata kazandırabiliriz. Avrupa'da çok önemli bir organizasyona katılıyoruz, davet gönderiyoruz ancak o tv kanallarımızın hiçbiri gelmiyor. Bu durum bizleri ve işitme engelli bireylerimizi çok üzüyor. Daha çok destek bekliyoruz."

Kerim Vural voleybol dışında da ciddi başarılar elde ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli badmintocumuz Furkan Büyükgöze, Brezilya'da Türkiye adına tarihi bir başarıya imza attı. Furkan, İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldu. Bu büyük bir başarı. Sporcularımız Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyorlar. Her şampiyonanın ardından kendisini ziyaret etmek, kucaklaşmak gibi bir arzuları var. Ben de bu talebi ileteceğime dair onlara söz verdim. Sayın Cumhurbaşkanımızdan sporcularımızı kabul etmelerini talep ediyoruz. Buradan bunu da dile getirmiş olalım. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum."

Yeter Yalçın: "Çok heyecan yaptık yoksa Avrupa şampiyonu olacaktık"

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı Kaptanı Yeter Yalçın ise Karabük'te tarihi bir final oynadıklarını belirterek, heyecan sonucu ikinci olduklarını söyledi.

Avrupa şampiyonu olmak için çok çalıştıklarını anlatan Yalçın, "Bu kadar seyirci arasında ilk kez böylesi maçlara çıktık. Kadromuzda genç yeni arkadaşlar da vardı. Heyecanlıydık haliyle. İlk sette çok iyiydik. Başa baş giderken, rakibimiz bize yetişti. Sürekli göz temasıyla arkadaşlarımla iletişim kuruyordum. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Şampiyon olamadık bu sefer belki ama ikinciliğinin de kıymetli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Geçen yıl düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) şampiyon olduklarını hatırlatan Yalçın, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir gösteri maçı yapmayı çok istediklerini söyledi.

"Filenin Sultanları" arasında görüştüğü arkadaşları olduğunu aktaran Yeter Yalçın, "Onlarla ortak bir maç yapmak ya da rakip olarak karşılaşmayı isterdim. Böylesi bir maç görünürlüğümüze ve tanınırlığımıza da katkı sağlar diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Osman Çarkçı: "Altyapıya çok önem veriyoruz"

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkçı ise altyapıyı çok önemsediklerini belirterek, voleyboldaki başarının sistemli bir çalışma sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'na uzun bir süre hazırlandıklarını aktaran Çarkçı, "Karabük'te 5 ay kamp yaptık. Çok emek verdik. Erkeklerde şampiyon olduk, kadınlar ikinci olduk. Ben kadınlarda da yüzde yüz şampiyon olacağımıza inanıyordum ama bu sefer olmadı. Finalde teknik bazı hatalar yaptık. Sağlık olsun. İkincilik de önemli bir başarı. Sporcularımız ellerinden geleni yaptı, tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Bunları da önümüzdeki dönem telafi edeceğiz. Japonya'da yapılacak dünya şampiyonasında bu hataları yapmayacak şekilde hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye'de 54 işitme engelli okulu olduğunu dikkati çeken Çarkçı, şunları kaydetti:

"Altyapıya çok önem veriyoruz. Ülkemizde 54 işitme engelli okulumuz var. Sporcu yetiştirmek için bu okullarla sürekli irtibat halindeyiz. İnşallah yetenekli çocuklarımızın çoğuna ulaşacağız. Başkanımızın da önerisiyle yakında bir çalıştay yapacağız. Bizlerin başarısı ile normallerin başarıları arasında hiçbir fark yok. Bizim takımımız Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu. Voleybol A takımımız da Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz. Birlikte çok şey yapabiliriz. Onların vasıtasıyla bizlerin sesi daha çok ön plana çıkabilir. O açıdan bir araya gelmemiz arada maçlar yapmamız çok iyi olur."

AA