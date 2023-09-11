Gaziantep

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, İslahiye ve Nurdağı ilçesinde yürütülen sağlık çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Depremin hemen ardından iki ilçeye hızlıca ulaştıklarını, Sağlık Bakanlığının desteği ve koordinasyonunda kısa sürede organize olduklarını söyleyen Tiryaki, ilk günden bu yana sağlık hizmetlerinin aksamadan devam ettiğini dile getirdi.

Gözlerinin ve kulaklarının her iki ilçede olduğunu belirten Tiryaki, ilk günkü hassasiyetle bölgede hizmet verdiklerini ifade etti.

Mobil sağlık hizmetinin her iki ilçede devam ettiğini anlatan Tiryaki, şunları kaydetti:

"İslahiye ve Nurdağı'nda mobil sağlık hizmetleri kurduk ve çalışmalarına halen devam ediyorlar. O günden bugüne toplam 7 ayda yaklaşık 21 bin vatandaşımıza mobil hizmet verdik. Bunların dışında her iki ilçeye baktığımızda sahra hastanesi ve İslahiye Devlet Hastanesi ile acil sağlık merkezlerimizde Nurdağı'nda yaklaşık 30 bin, İslahiye'de ise 45 bin hastaya şimdiye kadar hizmet verdik."

Tiryaki, depremin ilk anından itibaren bölgeye gelen gönüllü doktorların kendilerine her alanda katkı sunduğunu belirterek, "Yaklaşık 100 civarında gönüllü doktor bölgede hizmet vererek bize katkı sundu. Bunun yanında gönüllü sağlık personeli de bölgeye gelmişti. Yaklaşık 500 civarında onlar vardı. Sonraki süreçte bu rakam artarak devam etti. Yani bin 500'e kadar çıktı ama hepsi aynı anda değil tabi, nöbetleşe çalışıyorlardı. Kendi ekibimiz yaklaşık 750 kişiydi bu sayı da kısa sürede bin kişiye çıktı." ifadelerini kullandı.

1212 bebek dünyaya geldi

Nurdağı'nda kurulan sahra hastanesinde 14 Mart'ta ilk doğumun gerçekleştiğini ve iki kız çocuğunun dünyaya geldiğini hatırlatan Tiryaki, "Bu kızlarımıza Kevser Sahra ve Havva Ebru isimleri verildi. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca da o zaman bebeklerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir hayat temennisinde bulunmuştu." dedi.

Depremin hemen ardından gebe takip işlemlerine ayrı bir hassasiyet gösterdiklerini belirten Tiryaki, şunları kaydetti:

"Nurdağı'nda 457 doğum oldu. İslahiye'de ise 755 bebek dünyaya geldi. Onların da şu an takipleri devam ediyor. Zaten Bakanlığımızın uyguladığı rutin bebek takipleri var, hepsi düzenli olarak yani il merkezinde ne yapılıyorsa deprem bölgemizde de aynı şekilde devam ettiriliyor. Herhangi bir açığımız yok."

Nurdağı'na 50 yataklı çelik konstrüksiyon devlet hastanesi yapılacak

Tiryaki, Sağlık Bakanlığının deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan tüm eksiklikleri kısa sürede yerine getirdiğini söyledi.

Nurdağı Devlet Hastanesinin depremde ağır hasar gördüğünü ve kısa sürede yıkılacağını belirten Tiryaki, Bakanlığın söz konusu hastanenin yeniden yapılmasını yatırım programına aldığını belirtti.

Çalışmaların kısa sürede başlayacağını ifade eden Tiryaki, "Yıkımından sonra aynı yere 50 yataklı ama 75 yatağa kadar artırılabilir çelik konstrüksiyon bir bina yapılacak. İhalesi Bakanlığımız tarafından gerçekleştirildi. Binanın yer tesliminden sonraki 6 ay içinde bitirilerek hizmete alınması planlanıyor." şeklinde konuştu.

AA