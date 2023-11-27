Gaziantep

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde İslahiye'de yapımı tamamlanan afet konutlarının bir kısmı, teslim edilmek üzere hazırlandı.

İlçede çevre düzenlemesi dahil tüm işlemlerinin kısa sürede tamamlandığı konutlar, ekiplerince FPV dronla görüntülendi.

Görüntülerde, çalışmaları tamamlanan ve donanım ve eşyalarıyla hazır hale getirilen örnek daireler de yer aldı.

Kent genelinde depremden en çok etkilenen ilçelerden İslahiye'de 4 bin 531 konut yapılacak.