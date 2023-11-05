Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, "Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri" diyen İsrailli Bakan Eliyahu'ya tepki gösterdi.

Eliyahu'nun sözleriyle ilgili Kasım, "Bu açıklamalar, faşist İsrail hükümetinin uyguladığı terörü yansıtıyor ve Gazze'ye yönelik soykırımın boyutunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Kasım, bu açıklamaların ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin İsrail'e verdiği tam destekten kaynaklandığına dikkati çekti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere (BM) ve uluslararası mahkemelere seslenilerek, bu Bakan'ın ve diğer İsrailli yetkililerin açıklamalarının ciddiye alınması ve Gazze'de işlenen soykırıma son verilmesi için gereken adımların atılması istendi.

Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğinin, "katliam ve soykırım yapma konusunda katil teröristlere cesaret verdiği" kaydedildi.

İslami Cihad Hareketi'nden yayımlanan açıklamada da İsrail ordusunun, yavaş yavaş İsrailli Bakan'ın dediklerini yapmaya başladığı vurgulanarak "Tüm deliller, uyguladıkları suç ve soykırımın boyutunu ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanımın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.