İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, Buenos Aires'te sadece ticari işler için personel bulunduracaklarını, bu ülkede görev yapan Büyükelçi Maria Jesus Alonso'yu geri çektiklerini duyurdu.

Arjantin Devlet Başkanı Milei'den "özür beklediklerini" yineleyen Albares, "Ancak durum değişmedi. İstişare için çağırılan Büyükelçi, Madrid'de kalacak. Arjantin büyükelçisiz kalıyor." dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı, "İspanyol kurumlarının tweetlerle dış politika yapmadığını ve herhangi bir şova katılmadıklarını" belirterek, "işbirliğinin her zaman daha önemli olduğunu" vurguladı.

"Bu olay tektir. Uluslararası ilişkilerde başka bir örneği yoktur. Bir ülkeyi ziyarete başkentine gideceksiniz ve o ülkenin kurumlarına hakaret edip, iç işlerine karışacaksınız. İki devlet arasında birlikte yaşamın temel ilkesi devlet kurumlarına saygıdır." diyen Albares, şu ifadeleri kullandı:

"Arjantin Devlet Başkanı'na layık olduğu tüm misafirperverliği burada gösterdik. Güvenliğini sağladık, Torrejon'daki askeri havaalanını açtık. Bazı şeyler, siyasi fikirler, ideolojiler tartışılabilir ama kurumlar tartışılmaz, hükümetler, ülkeler tartışılmaz. (Milei) İlk defa devlet başkanı olarak ülkemize gelen biri ama İspanyol kurumları ile hiçbir görüşme talebinde bulunmadı. Bu duruma gelinmesini biz provoke etmedik. Ama özellikle başkent Madrid'de olan bir şey sonrasında İspanyol kurumlarının egemenliğini ve onurunu korumak bir zorunluluktur. Karşılık olarak ilk gün Arjantin'deki Büyükelçi'mizi istişare için Madrid'e çağırdım, ikinci gün Arjantin'in Madrid Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdım ve bugün de Büyükelçi'mizi tamamen geri çekme kararı aldık."

Albares ayrıca Milei'nin Madrid'deki konuşması sırasında İspanyol kurumlarına hakaret ederken, salondaki İspanyolların alkışlamasının ve gülmesinin kendisini Dışişleri Bakanı olarak derinden üzdüğünü" vurguladı.

Podemos lideri Belarra, İspanya hükümetini Arjantin'e ayrı İsrail'e ayrı davranmakla suçladı

İspanya'da muhalefetteki Podemos partisinin lideri Ione Belarra, İspanya hükümetinin, "sadece bir açıklamadan dolayı Arjantin'deki büyükelçisini geri çekmesine rağmen 7 aydır soykırım yapan İsrail'deki büyükelçisini bir kez bile geri çağırmamasının uygunsuz" olduğunu söyledi.

Belarra, partisinin bir etkinliğinde yaptığı konuşmasında, İspanya hükümetini Arjantin'e ayrı İsrail'e ayrı davranmakla suçladı.

Podemos lideri, "Hükümetin, Sayın (Arjantin Devlet Başkanı Jaiver) Milei'nin evet, iğrenç de olsa, sadece bir açıklamasından dolayı hemen öğleden sonra Arjantin'deki büyükelçisini geri çekmesine rağmen 7 aydan fazla bir süredir soykırım yapan İsrail'deki büyükelçiyi geri çağırma kapasitesini gösterememesi bana oldukça uygunsuz geliyor." dedi.

Belarra, İsrail'in saldırılarında "Filistinli binlerce çocuğun ve kadının öldürülmesinin bilinmesine, İspanyolların aylardır 'soykırıma hayır, savaşa hayır' diye sokaklarda gösteriler yapmasına rağmen İspanya hükümetinin İsrail'deki büyükelçisini geri çağıramamasının ülke imajı için oldukça kötü" olduğunu savundu.

İspanya ve Arjantin arasındaki diplomatik kriz

İspanya ile Arjantin arasındaki diplomatik kriz mayıs ayı başına dayanırken, İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin Arjantin Devlet Başkanı Milei için, "Onu televizyonda gördüm ve duyduklarımdan sonra kendi kendime dedim ki, hangi maddeleri kullanıyor bilmiyorum ama uyuşturucu kullanıyor. Seçimleri kazanması imkansız dedim ama oldu." şeklindeki sözleri krizi başlatmıştı.

Bu sözlerin ardından yazılı açıklama yapan Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i, eşinin adının karıştığı yolsuzluk iddialarına atıf yaparak sert dille suçlamıştı.

Arjantin'den gelen açıklamada, Sanchez'in "eşine yönelik yolsuzluk suçlamaları gibi ilgilenmesi gereken çok daha önemli sorunları olduğu" iddia edilerek, "İspanya Krallığı'nın iyiliği için milletinizin istikrarını ve dolayısıyla ülkemizle ilişkileri doğrudan etkileyen bu tür bir yolsuzluk skandalını açıklığa kavuşturmak için adaletin hızla harekete geçeceğini umuyoruz." denilmişti.

Taraflar bu krizi kapatmaya yönelik tutum sergilese de Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin, İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin 19 Mayıs'ta Madrid'de düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşma krizi daha da körükledi.

Sosyalizm için "ölümü davet eden, lanet olası ve kanserojen" ifadelerini kullanan Milei, Başbakan Sanchez'in "yolsuzluğa karışan eşi ile kirlendiğini ve bu durum için 5 gün düşündüğünü" ifade etmişti.

Bu sözlerin ardından da İspanya Dışişleri Bakanı Albares, istişarelerde bulunmak üzere İspanya'nın Buenos Aires Büyükelçisi'ni merkeze çağırdıklarını, Milei'nin kamuoyuna açık bir şekilde İspanya'dan özür dilememesi halinde, egemenliklerini ve onurlarını savunmak için gerekli tedbirleri alacaklarını duyurmuştu.

Ancak Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu" savunarak, Sanchez'den "her ne olursa olsun özür dilemeyeceğini" belirtmişti.