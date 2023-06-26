Madrid

Meteoroloji Enstitüsünden paylaşılan bilgiye göre yazın ilk aşırı sıcak hava dalgasının kaydedildiği İspanya'daki 17 özerk yönetimin 8'inde alarm verildi.

Sıcaklıkların 44 dereceye kadar çıktığı ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde sivil yardım ekipleri, en yüksek seviye "kırmızı" alarm durumunda olduklarını açıkladı.

Hava sıcaklığının 34 ile 40 derece arasında kaydedildiği Castilla y Leon, Castilla La Mancha, Aragon, Valensiya, Katalonya, Madrid ve Extremadura bölgelerinde de ikinci önem seviyesindeki "turuncu" alarmda olunduğu ifade edildi.

Yerel yönetimler, hava sıcaklığının en yüksek olduğu 14.00-19.00 saatlerinde özellikle yaşlılar, çocuklar ve engellilerin zorunlu olmadıkça güneşe çıkmamaları ve bol su tüketmeleri uyarısında bulunuyor.

Seçimlerde oy kullanma saatlerinin 22.00'ye kadar uzatılması başvurusu

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimlerde oy kullanma saatlerinin sıcak havaya göre uzatılması da gündeme geldi.

Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz'ın liderliğini yaptığı Sumar adlı sol görüşlü siyasi parti, 09.00-20.00 saatlerindeki oy kullanma işleminin 22.00'ye kadar uzatılması için Seçim Kuruluna başvurdu.

AA