Haber: Mert Osman Erman

Daniel Sancho Bronchalo, 29 yaşında, Pazartesi günü Tayland'da bir mahkemede Edwin Arrieta Arteaga, 44 yaşındaki adamın cinayetini kabul etti.

Polis, geçen hafta Arrieta'nın cesedinin Tayland'ın güney adası Koh Phangan'daki bir çöplükte bulunduğunu keşfetti.

Bay Sancho, İspanyol haber ajansı EFE'ye, Arrieta'nın kendisine takıntılı olan bir "rehine" olduğunu söyledi.

YouTube aşçısı olan Bay Sancho, geçen perşembe günü Koh Phangan'daki bir polis istasyonuna giderek Kolombiyalı cerrah olan Arrieta'nın kayıp olduğunu bildirdi, yerel medya bildirdi. Koh Phangan, raucous 'ful ay' partileri ile tanınan popüler bir plaj destinasyonudur.

Bay Sancho, o sabah çöp toplayıcıları tarafından insan kalıntıları keşfedildikten kısa bir süre sonra raporu verdi, ertesi gün aynı yerde daha fazlası bulundu.

DNA testleri sayesinde, polis kalıntıların Arrieta'ya ait olduğunu belirledi. Cuma günü tekrar sorgulandığında Bay Sancho onu öldürdüğünü itiraf etti.

Pazar günü, polisi, kurbanın parçalanmış bedenini plastik torbalarda attığı iddia edilen yedi yere götürdü.

Yerel medya, Bay Sancho'nun geçen Salı günü bıçak, lastik eldiven ve temizleme maddesi gibi şeyler satın aldığını belirtti, bu da polisin onun Arrieta'yı öldürme planları yaptığı sonucuna varmasına neden oldu.

Bay Sancho ünlü bir İspanyol oyuncu ailesinden gelmektedir. Annesi aktris Silvia Bronchalo iken dedesi geç aktör Félix Ángel Sancho Gracia'dır.

Bay Sancho'nun ailesi, Pazar günü "Daniel Sancho'ya ve tüm aileye, bu en karmaşık anların en hassas anlarında, maksimum saygı gösterilmesini" isteyen bir açıklama yayınladı.

Şu anda Tayland'ın Koh Samui adasında bir hapishanede tutulan Bay Sancho, polisin cinayet soruşturmasına devam ettiği sırada, önceden planlanmış olduğunu iddia ettikleri cinayet suçlamasıyla kefalet talebi reddedilmiş durumda.

Arrieta'nın geri kalan kalıntılarının arayışı devam ediyor.