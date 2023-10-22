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Mahallede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sağlık ekiplerince, yaralılardan 5'i Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine, 11'i ise Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, 5 kişi tüfekle 11 kişi ise darbedilerek yaralandı.

Zafer Mahallesi'nde iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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