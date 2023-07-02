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Netanyahu, Fransa'daki olaylı protestoların "antisemitik" olduğunu iddia etti

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Uçakların İsrail'in ABD'den aldığı savunma yardım paketiyle finanse edileceği aktarılan açıklamada, son siparişle İsrail Hava Kuvvetleri envanterindeki F-35 sayısının 75’e ve filo sayısının 3’e yükseleceği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 3 milyar dolarlık bir anlaşmayla üçüncü bir F-35 hayalet savaş uçağı filosunun satın alınmasını onayladığı belirtildi.

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