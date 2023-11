Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki gelişmeleri aktardığı haberine göre, Rafah kentindeki Şabbura Mülteci Kampı'nda el-Hamayde ailesinin evini hedef alan İsrail uçakları, biri kadın 5 kişiyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir binayı hedef alan İsrail bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti birçok kişi yaralandı.

İsrail uçakları ve topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin Tel el-Heva bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin çevresini, Şatı ve el-Megazi mülteci kamplarını, Zeytun Mahallesi'ni ve Beyt Hanun bölgesindeki birçok yeri bombaladı. Bombardıman sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Filistin Kızılayı, İsrail savaş uçaklarının Kudüs Hastanesi çevresini iki füzeyle vurduğunu duyururken yardım kuruluşlarına, Gazze ve kuzey bölgesine acil temel yardımların ulaştırılması çağrısı yaptı.

Öte yandan hastane kaynakları, Kudüs Hastanesi'nde 48 saat, Avde Hastanesi'nde 30 saat, Endonezya Hastanesi'nde 24 saatlik yakıt kaldığını, Endonezya Hastanesi'nde şimdiden bazı bölümlerin hizmet dışı olduğunu duyurdu.

Ayrıca, Büreyç Mülteci Kampı'ndaki bir caminin de İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğu bildirildi.

Batı Şeria'da İsrail güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar yaşandı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, kalabalık asker gücü, buldozer ve dronlar eşliğinde Tulkerm Mülteci Kampı'nı sıkı abluka altına aldıktan sonra baskın düzenledi.

İsrail askerleri, henüz dün öldürülen Kasım Muhammed Receb'in evini bastı. İsrail askerlerinin eşliğinde bölgeye gelen buldozer, Kampın ana caddesini kazdı, elektrik direklerine zarar verdi. Elektrik direklerinin tahrip edilmesi sonucu kentin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.

Kampın Nablus caddesi boyunca devriye turları atan İsrail askerlerinden keskin nişancılar, çevredeki binaların çatılarına çıktı. Baskına engel olmaya çalışan Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında yoğun silahlı çatışmalar yaşandı.

İsrail dronlarının silahlı saldırısına maruz kalan iki kişi şarapnel parçalarıyla yaralandı. Ayrıca, dün İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinli İzzeddin Avvad'ın annesi de söz konusu dron saldırısı sırasında omuzundan yaralandı.

Ayrıca, görgü tanıklarının ifadesinde, Kamikaze dronlarla bazı hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

Yine Batı Şeria'nın Cenin, Beyt Lahim ve Ramallah'ın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

İşgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki Ebu Dis beldesindeki baskın sırasında yaşanan direnişte, İsrail güçlerinin ateşi sonucu bir kişi yaralandı.

Öte yandan Kudüs'ün güneyindeki Şafat kentindeki evinden bir televizyon kanalına görüntülü açıklama yaşan Fetih Hareketi yöneticilerinden Rafet Alyan, yayın sırasında kapısının çalındığını İsrail askerlerinin kendisini almaya geldiklerini belirterek yayını kesmek zorunda kaldı.

WAFA'nın daha önceki haberinde, işgal güçlerinin, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Anan beldesinde bulunan Ayrım Duvarı yakınlarında iki Filistinli gence ateş açmıştı. Ramallah'taki devlet hastanesine kaldırılan iki gençten Mücahid Kamil el-Matari'nin (19) hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Gazze'de 192 cami zarar gördü, 56'sı tamamen yıkıldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, geçen bir aylık süre içinde İsrail saldırılarıyla Gazze'deki yıkıma ilişkin bazı rakamlar paylaştı.

Maruf, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 10 bin binanın yerle bir olduğunu, 40 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, toplam 222 bin konutun da hasar aldığını söyledi.

Sağlık sektöründeki maddi hasara ilişkin Maruf, "32 ambulans, 113 sağlık kurumu ciddi hasar aldı 16 hastane 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı." bilgisini verdi.

Maruf, Gazze'de 192 caminin çeşitli şekillerde hasar gördüğünü, bunlardan 56'sının tamamen yıkıldığını, ayrıca kentteki 3 kilisenin de İsrail saldırılarından zarar gördüğünü söyledi.

Maruf, saldırılar sonucu oluşan yıkım hakkındaki rakamları şöyle sıraladı:

"Aralıksız saldırılar sonucu 222 okul büyük zarar gördü, bunlardan 60'ı hizmet dışı kalırken, kentteki 88 hükümete ait 88 kurumu bombaladı.

Maruf görevli can kayıplarına ilişkin de 47 gazetecinin, 53 imam ve vaizin, sivil savunma, arama ve kurtarma ekiplerinden 18 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Gazze hükümeti: Gazze halkının yüzde 70'i evlerinden ayrılmak zorunda kaldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde yaşayanların yüzde 70'inin yerlerinden edildiğini söyledi.

Halkın yaklaşık yüzde 2'sinin ölüm ya da yaralanma şeklinde İsrail saldırılarına maruz kaldığını belirten Maruf, "İsrail saldırıları başladığından bu yana Gazze'deki hastaneler her 1 dakikada bir yaralı ve her 1 saatte 15 şehit kabul ediyor. Bunların ortalaması ise 6'sı çocuk ve 5'i kadın olmak üzere her bir saatte hastaneye getiriliyor." diye konuştu.

"Gazze'ye 30 bin ton patlayıcı atıldı, her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı düşüyor." diyen Maruf, kentteki hastanelerin yarısının ve ilkyardım merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kalarak çalışmalarını durdurduğunu vurguladı.

Maruf, kentteki okulların yüzde 33'ünün saldırılardan hasar gördüğünü, yaklaşık yüzde 9'unun hizmet dışı kaldığını, camilerin ise yüzde 14'ünün zarar gördüğünü, yüzde 5'inin de tamamen yıkıldığını dile getirdi.