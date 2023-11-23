Halevi, işgal edilen Gazze’nin kuzeyinde, bazı üst düzey İsrailli komutanlarla bir araya geldi.

Gazze’ye yönelik saldırılara değinen Halevi, “Savaşı bitirmiyoruz. ‘Zafer’ kazanana kadar devam edeceğiz, ilerleyeceğiz ve Hamas’ın diğer bölgelerine de devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada, Gazze’ye yönelik saldırıların insani aranın ardından devam edeceğini söylemişti.

Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda uzlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesi öngörülüyor.

Henüz resmi olarak açıklanmasa da insani aranın yarın başlaması bekleniyor.