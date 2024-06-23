Cenin'de yaşanan olayda Filistinli Mücahed Azmi'nin iki ambulanstan geçen bir cipte olduğu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve Reuters tarafından doğrulandı. İsrail ordusu, olayda güçlerin ateş açtığını ve karşılıklı ateş sonucu bir şüpheliyi yaralayarak tutukladığını açıkladı. Ancak, ordunun açıklamasına göre askerler daha sonra askeri protokolü ihlal ederek şüpheliyi bir aracın üzerine bağlayarak götürdü. Bu davranışın İsrail ordusunun değerlerine uymadığı belirtilerek olayın araştırılacağı ifade edildi. Yaralı şahsın tedavi için sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

Reuters, sosyal medyada paylaşılan videonun konumunu doğruladı ve tarih, bir görgü tanığı tarafından onaylandı. Azmi'nin ailesine yapılan baskında, Mücahed Azmi'nin yaralandığı ve ambulans talebi üzerine ordunun Azmi'yi alıp aracın kaportasına bağladığı belirtildi.

Batı Şeria'da Gazze'deki İsrail-Hamas savaşı öncesinde artan şiddet olayları, militan gruplara yönelik ordu baskınları, Yahudi yerleşimcilerin Filistin köylerine saldırıları ve Filistinlilerin gerçekleştirdiği ölümcül sokak saldırılarıyla daha da yükselmiş durumda.