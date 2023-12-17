Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Mahmud Samir Cabir (22) ile Ğays Yasir Şehade (25) İsrail güçlerinin Nur Şems Mülteci Kampı'na İHA ile düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Saldırıda bazıları ağır, birkaç kişi yaralanırken kimi Filistinliler de İsrail askerlerinin düzenlediği baskınlarda gözaltına alındı.

İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli kurtarılamadı

İsrail güçlerinin 12 Aralık'ta Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na İHA ile düzenlediği baskında yaralanan ve Er-Razi Hastanesinde tedavi gören Leys Ebu Nemir de kurtarılamadı.

İsrail ordusunun 12 Aralık'ta Cenin kentine düzenlediği baskın ve buradaki kampa uyguladığı kuşatma 3 gün sürmüştü. İsrail güçleri, bu sürede 12 Filistinliyi öldürmüş ve ağır bir yıkım bırakarak geri çekilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre 7 Ekim'den bu yanan işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 294'e yükseldi.

Baskınlarda Batı Şeria'da altyapıya da zarar veriliyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'da özellikle Cenin ve Nur Şems mülteci kamplarında altyapıyı tahrip etmeye devam ediyor. Burada sık sık baskın düzenleyerek sokakları kazıyor, su, telefon, kanalizasyon ve elektrik ağlarına zarar veriyor.

Baskın gerçekleştirdiği bölgede meydanları ve anıtları da hiçbir sebep göstermeden yıkan İsrail ordusu, ayrıca dükkanları, evleri ve araçları da kullanılamaz hale getiriyor.