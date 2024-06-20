Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin ev ve dükkanlarını aramaya başladı.

İsrail güçleri ile baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Ayrıca İsrail güçleri sabah saatlerinde Tubas kenti yakınlarındaki Faria Mülteci Kampı başta olmak üzere Batı Şeria'daki pek çok beldeye de baskın düzenledi, Filistinlileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Filistinlilere ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 550 Filistinli hayatını kaybetti.