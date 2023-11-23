Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinlilere yönelik baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'ndaki baskını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, kamptaki Filistinlilerin evlerine zarar veren baskınlarla vatandaşların gözaltına alındığı ifade edildi.

Tubas kentinde biri kadın ve 3'ü eski tutuklu olmak üzere 4 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Kalkilya kentinde de 30 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sabah erken saatlerden itibaren başlayan baskınlarda en az 90 Filistinlinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te gözaltına alınanların sayısının 3 bin 130'a ulaştığı bilgisi verildi.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.