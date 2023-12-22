Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ayrıca İsrail güçleri, Filistinli kalabalığa TOMA'dan tazyikli pis su sıkıyor.

Atılan gaz bombalarından bir Filistinlinin aracının camına isabet ederek araçta hasar oluşturdu.

İsrail medyasına göre Tel Aviv, vatandaşlarını Hamas'a karşı tavizlere hazırlıyor

İsrail medyasına göre Tel Aviv, vatandaşlarını Hamas'a karşı tavizlere hazırlıyor

İsrail güçleri, Filistinlilere yoğun gaz bombası ile saldırırken Filistinli gençler ise çevrede ateş yakarak polise karşı koyuyor.

İsrail polisi, cuma namazı için Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde toplanan yüzlerce Filistinliye müdahale ediyor.

Mescid-i Aksa'ya alınmayan Filistinliler, cuma namazını Aksa'nın çevresindeki mahallelerde kılmak için toplandı.

Mescid-i Aksa 'nın da bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.