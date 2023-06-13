İSTANBUL AA- Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek kamptaki bir evi kuşattı.

İsrail güçleri baskına tepki gösteren Filistinli gençlere gerçek mermiyle müdahale etti. Askerler bu sırada yaralananları almaya çalışan ambulansı engellemek için de ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin düzenlediği baskında göğsüne, karnına ve bacaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanarak Rafidya Hastanesine kaldırılan 19 yaşındaki Faris Abdulmunim'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Filistin Kızılayı da olaylarda 1 Filistinlinin öldüğünü, 8'i gerçek mermi, 1'i şarapnel parçasıyla olmak üzere 9 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan WAFA, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı sakinlerinden 2 genci, Nablus'taki bir kontrol noktasında gözaltına aldığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyor.