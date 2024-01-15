İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail işgal güçleri, sabah erken saatlerde Nablus'taki Necah Üniversitesi'ne baskın gerçekleştirdi.

Üniversitenin güvenlik personelini alıkoyarak darbeden İsrail güçleri, 25 öğrenciyi de gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 352 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 875 Filistinli gözaltına alındı.