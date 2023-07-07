İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA, fanatik Yahudilerin saldırısının gece Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi bölgesinde gerçekleştiğini aktardı.

İsrail güçlerinin koruması altındaki onlarca yerleşimcinin bölgede yoldan geçen Filistinlilere taş atarak saldırdığı belirtildi.

İsrail askerlerinin ise gaz bombası attığı ve onlarca Filistinlinin gazdan etkilendiği kaydedildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimler yasa dışı sayılıyor

AA