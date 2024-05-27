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İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

BM'nin yargı organı UAD ise 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Cassif, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın 20 Mayıs'ta, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusuna atıfta bulunarak, sorumluların yargılanmasını talep etti.

İsrail milletvekili Cassif, X hesabından yaptığı açıklamada, "Refah'ta katliam. Gazze'nin soykırım suçluları mahkemeye." ifadelerini kullandı.

Filistin: İsrail ordusunun sivilleri hedef alması tüm sınırları aşan bir katliam

Filistin: İsrail ordusunun sivilleri hedef alması tüm sınırları aşan bir katliam

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