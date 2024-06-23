İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki elektrik santrali yakınındaki bir grup Filistinliyi hedef aldı. Saldırıda 2 kişi öldü ve bazıları yaralandı.

İsrail savaş uçakları ve topçuları, Gazze kent merkezinde bulunan el-Cevhera adlı binaya yakın bir evi hedef aldı. Saldırıda 3 Filistinli öldü, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu bazı kişiler de yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği benzer saldırıda da en az 2 kişi öldü, çok sayıda yaralanan oldu.

İsrail topçuları da aralıklı olarak Refah kent merkezini ve güneyini hedef alırken, İsrail uçakları da Refah'ın kuzeyindeki bir evi bombaladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinlinin öldürüldüğünü, 85 bin 911 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil, Cenin, Nablus, Ramallah, Kalkilya, Eriha ve Tubas kentlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda biri çocuk, biri lise öğrencisi 20 Filistinlinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlilere ve ailelerine yönelik şiddete başvurduğu, evlerine zarar verdiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 345'e ulaştığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 552 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Eriha'nın kuzeydoğusundaki Duveyk köyünde 7 kişilik bir ailenin yaşadığı bir ev ile kullanıma hazır haldeki iki ev İsrail güçlerince buldozerlerle yıkıldı.

İsrail güçlerinin, söz konusu yıkımları "Batı Şeria'nın C bölgesinde ruhsatsız şekilde inşa edildiği" iddiasıyla gerçekleştirdiği aktarıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin aylık raporuna göre, İsrail ordusu mayıs ayında Kudüs ve Batı Şeria'da 66 yapıyı kapsayan 47 yıkım operasyonu gerçekleştirdi.

Yıkılan evler, İsrail'in idaresindeki Batı Şeria'nın C bölgesinde bulunuyor. Filistinliler, İsrail'in idaresi altındaki bölgelerde ev yapmak için izin almanın "imkansız" olduğunu belirtiyor.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.