Gazze/Kudüs

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'daki Eriha şehri ve yakınlarındaki Akabet Cebir, Ayn es-Sultan ve Duyuk el-Favka dahil çok sayıda bölgeye baskın yaptı.

Baskınlar sırasında, Eriha'da üç çocuk babası 44 yaşındaki Şadi İsa Celayta, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirirken, iki kişinin yaralandığı, göğsünden yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 486 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti yakınlarında İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açarak müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, El Halil kentine yakın Beyt Emr ve Halhul bölgelerinde İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan 3 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik yoğun top atışları yeni göç dalgasına yol açtı

Bölgedeki edinilen bilgiye göre, Gazze'nin kuzeyindeki birkaç bölgede İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalar saatlerdir devam ediyor.

İsrail ordusu, çatışmaların olduğu Beyt Lahya, Beyt Hanun ve Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınındaki bölgeleri yoğun top atışlarıyla bombalıyor.

İsrail'in yoğun top atışları sebebiyle kuzeydeki Beyt Lahya beldesinden Cibaliya Mülteci Kampı'na doğru yeni bir göç dalgası yaşandı.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Beyt Hanun bölgesinde bazı İsrail askerleri ile bir askeri aracın Yasin-105 füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.