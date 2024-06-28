İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Nahal Tugayı'ndaki 931. Tabur'da görevli Eyal Shynes'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrailli asker sayısı 314'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere, 668'e yükseldi.

İsrail ordusu dün, işgal altındaki Batı Şeria'da baskın düzenlediği Cenin kentinde de iki bombanın patlaması sonucu bir keskin nişancı birliği komutanının öldüğünü, 16 askerin yaralandığını açıklamıştı.