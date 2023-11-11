İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36'ıncı gününe girerken, başta hastaneler olmak üzere sivillere ait pek çok nokta havadan ve karadan hedef alındı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze'nin kuzeybatısındaki Rimal, Şeyh Rıdvan ve Nasr mahalleleri ile Eş-Şati Mülteci Kampında sivillerin yaşadığı evler İsrail uçakları ve topçu birlikleri tarafından vuruldu.

İsrail ordusunun, hastaneleri karadan ve havadan vurması nedeniyle ambulansların çalışamadığı ve yaralı naklinin de yapılamadığı kaydedildi.

İsrail güçleri, gece boyu işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentinde gece baskınları düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçlerinin, baskın düzenlediği adresler arasında başta Cenin olmak üzere Nablus, El-Halil, Ramallah ve Beytüllahim kentleri yer aldı.

Cenin'in güneyindeki Sile ez-Zahr beldesine düzenlenen baskınlara Filistinliler ateş açarak karşılık verdi. Çatışmaların halen sürdüğü ifade edildi.

Nablus'un güneyi ile doğusundaki noktalarda evlere düzenlenen baskınlarda da İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çatışmalar çıktı.

Aynı şekilde, El-Halil'in Yatta beldesi, Ramallah'taki Celezun Mülteci Kampı ile Beytüllahim'deki Beyt Feccar beldesinde de benzer baskınlar düzenlendi. Baskınlar sırasında gözaltılar olduğu belirtilirken can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Ayrıca, Batı Şeria'nın farklı noktalarında, Gazze'ye destek için gösteri yürüyüşleri yapıldı.

İsrail güçleri her gün Batı Şeria'nın farklı noktalarına baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda çok sayıda Filistinli gözaltına alınıyor ve Filistinlilere ait evler yıkılıyor. Filistinlilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmalarda ise çok sayıda kişi ölüyor ve yaralanıyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında şu ana kadar 182 Filistinli öldürüldü.

Filistin Esirler Cemiyetinin 10 Kasım'da güncellediği verilere göre ise İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda şu ana kadar 2 bin 400 Filistinli gözaltına alındı.

UNICEF: Gazze'de 1 milyon çocuk uçurumun kenarında yaşıyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze'deki 1 milyon çocuğun uçurumun kenarında yaşadığını belirtti.

UNICEF tarafından yapılan yazılı açıklamada, başta kuzey kesim olmak üzere Gazze Şeridi'nin tamamında sağlık sisteminin neredeyse tamamen çökmesi ve hizmet verilemiyor olmasının çocukların hayatını tehdit ettiği ifade edildi.

Rantisi ve Nasr çocuk hastanelerinin pek çok saldırıya maruz kaldığı belirtilen açıklamada, bu hastanelerde yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım üniteleri dışında son 24 saattir hizmet verilemediğine işaret edildi.

Açıklamada, Gazze'nin kuzey kesiminde başka çocuk hastanelerinin de gerek yakıt sıkıntısı gerekse saldırılar nedeniyle hizmet dışı kaldığı ve bu nedenle aktarıldı.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Hudr'un ifadelerine yer verilen açıklamada, Gazze'deki çocukların yaşama hakkının ellerinden alındığı kaydedildi.

Hudr'un, "Gazze'deki çocuklar, özellikle de kuzeydekiler uçurumun kenarında. Gazze'nin kuzeyinde hala binlerce çocuk var. Bu çocukların gidecek hiçbir yeri yok ve büyük tehlike altındalar. Çocuk sağlığı tesislerine yönelik saldırıların derhal durdurulması, yakıt ve tıbbi malzeme temininin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri aktarıldı.