Kudüs

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet(Şabak) Başkanı Ronan Bar ve İsrail Polis Şefi Kobi Şabtai, ortak yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusu tarafından aktarılan açıklamada, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsrailli yerleşimcilerin bölgedeki Filistin beldelerine düzenlediği ve onlarca ev ve aracı ateşe verdiği organize saldırılar, "milliyetçi terörizm" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Son günlerde İsrail vatandaşları tarafından Yahudiye ve Samiriye (Batı Şeria) topraklarında masum Filistinlilere yönelik şiddetli saldırılar gerçekleştirildi. Bu saldırılar her türlü ahlaki değerlere ve Yahudi değerlerine karşıdır ve her yönüyle milliyetçi terörizmdir. Bunlarla mücadele etmek zorundayız.” ifadelerine yer verildi.

İsrailli güvenlik güçlerinin "bu isyancılara karşı mücadele edeceği" ileri sürülen açıklamada, yerleşimci şiddetine karşı tutuklamaların genişletileceğine yer verildi.

İsrail ordusunun korumasındaki yerleşimciler, çarşamba gününden bu yana Batı Şeria’nın Ramallah ve Nablus yakınlarındaki Filistin beldelerine karşı organize saldırılara girişmiş, Filistinlilere ait onlarca ev ve aracı ateşe vermişti.

Silahlı yerleşimcilerin Turmusaya beldesindeki Filistinlilere saldırması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

İsrail güvenlik güçlerinin günlerdir süren saldırılara engel olmaması dikkati çekmişti.

Filistin yönetimi de yerleşimcilerin saldırılarını kınamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim yerinde 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

AA