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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, vurulan hedefler arasında Hizbullah'a ait askeri yapı ve noktalar olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan topraklarında sınırına yakın bölgede bir grubun da hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırı üzerinde çatışmalar meydana geliyor.

Çatışmalarda şu ana kadar Lübnan’da 63 Hizbullah mensubu ile 1’i gazeteci, 3’ü çocuk toplam 14 sivil öldü. İsrail tarafında ise 4 asker ve 2 sivil hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail’in beyaz fosfor bombası ile Lübnan’a yönelik düzenlediği saldırıda en az 40 bin zeytin ağacı tamamen yandı.

İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 22.50'de Suriye'nin güneyindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "İsrail, Lübnan'ın Baalbek bölgesi yönünden, Suriye'nin güneyindeki bazı askeri noktalara hava saldırıları düzenlendi. Maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ülkenin güneyindeki Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.