Elektrik kesintisi, su, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzemelerin tükenmesi ve oksijen istasyonunun kapatılması nedeniyle 120 hastanın yanı sıra 5 sağlık personeli de hastanede çalışmaya devam ediyor.

İsrail askerleri hastanede hareket eden her şeyi hedef alıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.