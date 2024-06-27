İsrail ordusundan yapılan açıklamada, patlamada Kfir Tugayı'nda keskin nişancı birliği komutanı 22 yaşındaki Yüzbaşı Alon Sacgiu'nun öldüğü belirtildi.

Aynı olayda 5'i orta, 1'i ağır 16 İsrail askerinin yaralandığı aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Cenin Mülteci Kampı'nda bir askeri aracın patlayıcılarla hedef alındığı ve diğer askerlerin onlara ulaşmaya çalışırken başka bir bombanın patlamasıyla ölen ve yaralananların olduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun kalabalık gruplar halinde "arananları yakalama" gerekçesiyle Cenin kenti ve çevresine baskın düzenlediği, istihkam birliklerinin yerin en az 1,5 metre derinine gömülü 2 patlayıcıyı tespit edemediği aktarıldı.

İlk bombanın bir zırhlı aracın geçişi sırasına patlatıldığı ve içindeki askerlerin hafif yaralandığı, onlara yardım etmek için diğer İsrail askerlerinin yaya bir şekilde yaklaşmasının ardından ikinci patlamanın gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail askeri Sacgiu'nun, Cenin kampının girişinde gömülü ikinci patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu öldüğü belirtildi.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'nın çevresindeki mahallelere baskın düzenleyip serbest bırakılan 2 Filistinliyi yeniden gözaltına almıştı.

Görgü tanıkları, Cenin'de Filistinlilerin evlerine ve taşınmazlarına zarar veren, kentin altyapısını tahrip eden İsrail askerlerinin baskınında, bölgede patlama ve silah sesleri duyulduğunu söylemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki bölgede bu dönemde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 430'a ulaşırken, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli öldürüldü.