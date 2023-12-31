Gazze

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardıklarına göre, özellikle Beyt Lahiya, Cibaliya ve Beyt Hanun olmak üzere, Gazze kentinin batısındaki Şifa Tıp Merkezi'nden ayrılanlardan çok sayıda kişinin geri dönmesiyle bölgenin kuzeyinde "ihtiyatlı bir sükunet" hakim.

Beyt Lahiye, Cibaliya ve Beyt Hanun bölgelerinin çevresinde İsrail askeri araçları konuşlanırken, yollarda tankların ezerek geçtiği çok sayıda ceset kaldırılmayı bekliyor.

Son birkaç gün içinde, Beyt Lahiya ve çevresindeki bölgeler, İsrail ordusunun yoğun saldırılarına tanık oldu. Hayruddin, el-Kürd ve el-Mağribi ailelerine ait evlerin bulunduğu bölgeye düzenlenen saldırılarda, 50'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Beyt Lahiya sakinlerinden Muhammed Muslim, AA muhabirine, İsrail ordusunun karadan işgali sırasında beldede korkunç bir yıkım yaptığını ve orada yaşayanların batıdaki bölgelere gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Hava ve topçu saldırılarında yaşanan can kayıplarının yanı sıra konut ve altyapının tahrip edildiğini vurgulayan Muslim, "İsrail ordusu, kentteki caddeleri tanklarla parçaladı, su boruları, kanalizasyon, aydınlatma sistemleri, altyapı olarak ne varsa tümünü imha etti, ağaçları dahi yerinden söktü." şeklinde konuştu.

Oturdukları yerlerin tümüyle yıkıldığını ve yaşamaya elverişli olmaktan "kati şekilde" çıktığını ifade eden Muslim, "Yaşadığımız yerleri görünce şok yaşadık" dedi.

Bölge sakinlerinden Abdulkerim Hammad ise Beyt Lahiya'daki yıkım ve tahribat karşısında bir süre dehşet içinde kaldığını belirterek "burası daha önce bildiğimiz yer olmaktan çıkmış" ifadelerini kullandı.

Şifa Tıp Merkezine sığınan ve daha sonra 29 Aralık'ta geri dönen Hammad, oturdukları yerlerde benzeri görülmemiş geniş çaplı yıkıma şahit olduklarını ve ahalinin bunun karşısında "şok yaşadığını" söyledi.

Gazze Şeridi Belediyeler Birliği Koordinatörü Husni Muhenna ise İsrail ordusunun, geniş çaplı askeri işgal ve yıkımın ardından Beyt Lahiya'daki birçok bölgeden çekildiğini aktardı.

Beyt Lahiya'daki yıkımın büyüklüğüyle ilgili Muhenna, şunları kaydetti:

"İsrail ordusu, hava saldırıları ve topçu atışlarıyla beldede çok büyük bir yıkım yaptı. Beyt Lahiya ve çevresi hayalet kente dönüşmüş. Gazze Şeridi'nin her tarafında, sağlık ve çevre sorunları çok büyük. Saldırıların devam etmesi ve yakıtın tükenmesi sebebiyle belediyelerin, gerekeni yapmaya gücü yok."

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarının tırmanışıyla birlikte Gazze kenti ve kuzeydeki bölgelerde bir "felaket" uyarısında bulunmuştu.