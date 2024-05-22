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Görgü tanıkları, baskında ölen Filistinliler arasında işine gitmeye çalışan bir doktor, öğretmen ve öğrencinin olduğunu ifade etmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskın sırasında İsrail askerlerinin 7 Filistinliyi "şehit ettiğini" ve ikisi ağır 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 514'e yükseldi.

Söz konusu saldırılarda 21 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail'in Cenin'e yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 8'e yükseldiğini doğruladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılayın ambulans ekiplerinin Cenin Mülteci Kampı'nın El-Hedef bölgesinde İsrail'in saldırısında ölen bir kişiye ulaşmayı başardığı belirtildi.

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