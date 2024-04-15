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İsrail ordusunun Lübnan'ın sınır hattında yer alan Tayr Harfa, Ed-Duhayra, Lebbune ve Alma eş-Şaab beldelerine de hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Yaralıların ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldıkları aktarıldı.

Hedef alınan evin tamamen yıkıldığı ve 9 kişinin yaralandığı, çevredeki birçok evin de büyük oranda hasar gördüğü kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Sur kentine bağlı Sıddıkin beldesindeki bir eve yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

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