Gazze

Yedioth Aharonoth gazetesine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün hastanelerde 443 yaralının tedavi altına alındığı, bunlardan 105'nin durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Savaşın başladığı 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana, hastanelere nakledilen yaralı sayısı 3 bin 268'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'a göre, öldürülen İsraillilerin sayısı 1200 olurken, yaralı sayısı ise 2 bin 900 olarak kaydedildi.

İsrail, Hamas'ın elindeki esirleri geri almak için elinden geleni yapacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "acil durum hükümeti" kurma konusunda anlaşan muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Gantz; söz konusu açıklamayı, acil durum hükümetinin kuruluşunun açıklandığı basın toplantısında yaptı.

Toplantıda, Gantz'ın yanı sıra Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da hazır bulundu.

Gantz, "Burada birlikte oluşumuz, düşmanlarımıza ve tüm İsrail vatandaşlarına 'seferberlik halinde' olduğumuzu gösteren bir mesajdır. Endişe içindeki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Onların korkularını ve acılarını anlıyorum ama onları teselli edecek söz bulamıyorum." dedi.

"İsrail, bölgenin en güçlü ülkesi ve en güçlü ordu da onun." diyen Gantz, bu gücün Gazze'de ve gerekirse Lübnan'da hissedileceğini ve tüm dünya tarafından görüleceğini kaydetti.

Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerle ilgili de konuşan Gantz, "Sevdiklerimizi vatanlarına geri getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Gantz'ın açıklaması, Hamas'ın elindeki esirlerle ilgili İsrail tarafından yapılan ilk resmi açıklama oldu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) 10 Ekim'deki haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelen esir yakınları, hükümetin 4 gün boyunca kendileriyle konuşmamasına tepki göstermiş ve "Gerekirse ülkeyi sarsma" tehdidinde bulunmuştu.

Dün İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu ve Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz'ın, hükümet kurma konusunda uzlaştığı belirtilmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlık işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 29'a, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150'ye ulaştığını aktarmıştı.