RAMALLAH

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin, Mısır Kızılayından 65 tır insani yardımı ve Kuveyt'ten gönderilen 7 ambulansı teslim aldığı belirtildi.

Yakıt girişine izin verilmediği belirtilen açıklamada, tırlarda ilaç, tıbbi malzeme, gıda, su ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.

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Açıklamada, İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 821 yardım tırının ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.

Kaynak: AA