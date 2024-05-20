Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv'deki temaslarına devam eden Sullivan, Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer askeri yetkililerle bir araya geldi.

Gallant, Sullivan'a Gazze'ye yönelik saldırıların yanı sıra 128 İsrailli esirin geri getirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sullivan'a 7 Mayıs'ta Refah'a başlattıkları kara saldırısını genişletme niyetinde olduklarını aktaran Gallant, "İsrail'in, Hamas'ı idari ve askeri olarak dağıtma ve Gazze'de tutulan esirlerin geri dönüşünü sağlama yönünde ahlaki yükümlülüğü" olduğunu söyledi.

Gallant, ayrıca Lübnan sınırında Hizbullah ile devam eden gerilimin tırmanma riski olduğunu kaydetti.

The Times of Israel'in haberine göre, Sullivan, Gallant ve Halevi ile bir araya gelmesinin ardından Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile de görüştü.

Sullivan'ın Tel Aviv'e yaptığı iki günlük ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Sullivan, Netanyahu'ya Gazze'ye saldırıların sonlandırılması planını sundu

Haaretz'in haberine göre, Sullivan, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinin ardından dün Tel Aviv'de bir araya geldiği Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi üyesi Gantz'a, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sonlandırılmasına ilişkin bir plan sundu.

Planda, Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki temaslar, esir takasına ilişkin bir anlaşma dahil olmak üzere İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sonlandırılması konusunda Washington ile Riyad'ın tutumuna yer verildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Sullivan'ın Gazze'deki son durumu ve ateşkes sürecini muhataplarıyla ele alacağını duyurmuştu.

Bölge ziyareti kapsamında ilk olarak Suudi Arabistan'a giderek, "Gazze'deki son gelişmeler kapsamında ateşkesin gerekliliği ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması konularını" görüşen Sullivan, ardından İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e gelmişti.