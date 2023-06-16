İSTANBUL AA- İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria topraklarının yarısının yalnızca yerleşimciler tarafından kullanıldığı bildirildi.

İsrailli kar amacı gütmeyen kuruluşlar Kerem Navot ve Hakil tarafından yayınlanan raporda, işgal edilen Batı Şeria topraklarının İsrail yasalarına göre hem İsrailliler hem de Filistinlilerin yararına kullanılması gerektiği belirtildi.

Raporda, İsrail yönetimi tarafından kamulaştırılan arazilerin, artık yalnızca Yahudilere ait yerleşim birimleri olarak kullanıldığına işaret edildi.

Batı Şeria'daki arazilere temel olarak yolların inşası ve altyapı hizmetlerinin kurulması için el konulduğuna dikkat çekilen raporda, yıllar içinde İsrail'in, üzerinde dört yerleşim biriminin kurulduğu araziler için kamulaştırma emirleri çıkardığı kaydedildi.

İsrail Yüksek Adalet Divanı'nın uzun yıllardır verdiği kararların, Batı Şeria'daki el konulan Filistin topraklarına ancak Filistinlilerin de yararına olacak şekilde kamulaştırmak için el konulabileceği yönünde olduğu hatırlatıldı.

Batı Şeria'da kamulaştırılan arazinin yalnızca yüzde 2'sinin yalnızca Filistinliler tarafından kullanıldığına vurgu yapılan raporda, arazinin geri kalanının kısmen her iki nüfus tarafından, kısmen de yalnızca Yahudi yerleşimciler tarafından kullanıldığı aktarıldı.

Raporda ayrıca Batı Şeria'nın işgal edildiği 1967 yılından 2022 yılına kadar yaklaşık 74 bin dönümlük bir alanı kapsayan kamu amaçlı 313 kamulaştırma emri çıkarıldığı, bunun sadece 37 bin dönümünde hem Yahudilere hem de Filistinlilere hizmet edildiği ifade edildi.

İşgal edilen topraklardaki 36 bin dönümlük arazinin ise sadece yerleşimcilerin hizmeti için kullanıldığı vurgulanırken yalnız Filistinliler için kullanılan arazinin ise 1532 dönüm olduğu belirtildi.