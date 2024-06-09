İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu bu yana karadan, havadan ve denizden on binlerce ton bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'nde, en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürüldü, 84 bin 494 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, esirleri kurtarma bahanesiyle düzenlediği "operasyonlarla" 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim alanlarını kasıtlı olarak hedef alarak toplu katliamlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Son olarak dün İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 274 Filistinli hayatını kaybetti, en az 400 kişi de yaralandı.

Mülteci kampına aralıksız saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, 4 esirin kurtarıldığını duyurdu.

Tel Aviv’in toplu katliamla sonuçlanan bir başka esir kurtarma "operasyonu" da güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde 12 Şubat’ta gerçekleşti.

İsrail’in 2 İsrailli esiri kurtarmak amacıyla düzenlediğini savunduğu saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybederken, yüzlercesi de yaralandı.

Bir kez daha toplu katliamla sonuçlanan ve Filistinlilerin barındığı çok sayıda ev ve camiyi hedef alan saldırılarda, İsrail ordusu savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenledi.

İsrail, hastane, mülteci kampı ve okullarda toplu katliamlar gerçekleştirdi

İsrail ordusunun yoğun saldırılarında evleri yıkılarak sağlık kurumlarına sığınan yaralı ve hastaların barındığı Gazze’deki hastaneler de toplu katliamların hedefi oldu.

İsrail'in 17 Ekim’de Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 471 kişi hayatını kaybederken, 342 kişi de yaralandı. Yaşanan katliama tüm dünyadan büyük tepkiler verildi.

İsrail ordusunun saldırılardan kaçan Filistinlilerin sığındığı mülteci kamplarına yönelik yoğun saldırılar da çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasıyla sonuçlandı.

İsrail ordusunun 25 Aralık’ta Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği hava saldırısında en az 70 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun mülteci kamplarını hedef alan bir başka saldırısı ise 6 Haziran’da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yaşandı.

Kamp içindeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlenen saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda 23'ü çocuk 18'i kadın olmak üzere 74 yerinden edilmiş Filistinli de yaralandı.

İsrail yerinden edilenlerin konvoyu ve yardım bekleyenleri vurdu

İsrail’in sivil yerleşim yerlerine yönelik ayırt etmeksizin gerçekleştirdiği yoğun saldırılarının yanı sıra saldırılardan kaçanlar ile açlık ve kıtlığın yaşandığı kentte hayata tutunabilmek için yardım bekleyenler de toplu katliamların hedefi oldu.

İsrail güçleri 13 Ekim 2023’te, saldırılardan kaçan ve yerinden edilen sivillerin Gazze'nin güneyine ulaşmak için yollara düştüğü Salahaddin ve Reşid Caddelerinde oluşturdukları 3 ayrı kafileye saldırdı.

İsrail ordusunun yoğun saldırılarında en az 70 kişi hayatını kaybederken, 200'den fazla kişi de yaralandı.

Tel Aviv’in halkı zorla aç ve susuz bırakarak yardımların girişinin de engellediği Gazze’deki toplu katliamları arasında bu yardımlara ulaşma ümidiyle bir araya gelen Filistinliler de yer aldı.

İsrail ordusunun 29 Şubat’ta, Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda 118 kişi hayatını kaybederken, 760 kişi de yaralandı.

Refah’ta yerinden edilen Filistinliler çadırlarında canlı canlı yandı

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 24 Mayıs’taki 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah’taki saldırıların durdurulması kararının ardından son 48 saat içinde bölgede toplu katliamlar gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerdeki saldırılarında, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef alarak 72 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

İsrail ordusunun çekildiği yerlerde toplu mezarlar bulunuyor

İsrail’in günde yüzlerce kişiyi öldürüldüğü toplu katliamlarının yanı sıra hastanelerde geride bıraktığı toplu mezarlar da bulunmaya devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 28 Mayıs’ta yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin baskın yaptığı Kemal Advan, Nasır ve Şifa hastanelerinde bulunan 7 toplu mezarda 520 Filistinlinin cesedinin çıkarıldı.