İsrail'in saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ta nüfusun yaklaşık 1,5 milyon olduğu ve bu sayının 7 Ekim 2023 öncesinin yaklaşık 6 katı olduğu aktarılan açıklamada, Gazze'ye ulaştırılan insani yardım tırları sayısının günlük 500 hedefinin çok altında kaldığı, Kerem Ebu Salim ve Refah Sınır Kapısı'nda insani yardımların getirilmesinde ciddi zorlukların yaşandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana öldürülen UNRWA çalışanı sayısının 15 şubat itibarıyla 158'e yükseldiği bildirilen açıklamada, Han Yunus ve çevresinde son 3 haftadır yoğunlaşan çatışmaların can kaybının yanı sıra sivil altyapıyı tahrip ettiği vurgulandı.

Saldırılarda UNRWA'nın Gazze'nin güneyindeki en büyük barınağı Han Yunus Eğitim Merkezi'nin de zarar gördüğü paylaşılan açıklamada, İsrail bombardımanının yerinden edilmiş Filistinlileri, aşırı kalabalığın yaşandığı Refah kentinde gitmeye zorladığı, Refah'a yönelik yoğunlaşan hava saldırıları yüzünden de bu kentten Gazze'nin orta kesimlerine yönelenlerin bulunduğu hatırlatıldı.