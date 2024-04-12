Ankara

Gaziantep Kudüs Platformu ile Yeni Adım Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinin çağrısıyla Şahinbey Millet Camii avlusunda toplananlar, İsrail'i kınadı.

Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınmasının ardından açıklama yapan platform sözcüsü Feyzullah Kıyak, Gazze'deki soykırımın 6 ayı geride bıraktığını hatırlattı.

Kıyak, siyonizmin en büyük can damarı olan ekonomik gücünü kıracak boykotun bir yaşam şekline getirilerek toplumsallaştırılması gerektiğini ifade etti.

İsrail'e getirilen ihracat kısıtlamasından dolayı yetkililere teşekkür eden Kıyak, "Gazze meselesinin sadece belirli bir kesimin davası değil, ülkemizin ve tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu tekraren hatırlayıp her ortamda bunu dile getirmeliyiz." dedi.

Programa AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve üyeleriyle vatandaşlar katıldı.

Basın açıklamasının ardından Şehitkamil Müftüsü Feyyaz İdin, Filistinliler için dua okudu.

Kahramanmaraş

Abdülhamid Han Camisi'nde cuma namazının ardından toplanan Kahramanmaraş Platformu üyeleri ile vatandaşlar, Gazze'deki mazlumlar için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

Cenaze namazının ardından platform adına açıklama yapan Süleyman Erayman, Ramazan Bayramı süresince İsrail tarafından Gazze'de sivillerin hedef alındığını ifade ederek, katliamı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Gazze'nin 187 gündür var oluş mücadelesi verdiği aktaran Erayman, "Filistin'e, Gazze'ye destek için Kahramanmaraş platformu olarak 6 ayı aşkın bir süredir meydanlardayız. Kardeşlerimizin yalnız olmadığını dualarımızla sloganlarımızla açıklamalarımızla ve infaklarımızla bütün dünyaya ilan ediyoruz." dedi.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kamu ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Malatya

Kernek Meydanı'ndaki Karagözler Camii önünde Malatya Kudüs Kardeşlik Platformu öncülüğünde cuma namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı.

Burada grup adına açıklama yapan Yahya Öngen, Gazze'nin direnişiyle şehadetleriyle ders vermeye, uyandırmaya, diriltmeye devam ettiğini söyledi.

Konuşmanın ardından İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.

Gıyabi cenaze namazına HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.

Adıyaman

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Filistinlilere destek olmak amacıyla STK'ler öncülüğünde vatandaşlar Yüzüncü Yıl Parkı'nda bir araya geldi.

Burada İHH Kahta Temsilcisi Mahmut Çelebi, İsrail'in Filistin halkını katlettiğini aktararak, bayram gününde de vahşetini sürdürdüğünü söyledi.

Çelebi, Filistin ve Kudüs davasının sadece Filistin halkının değil, tüm ümmetin davası olduğunu kaydetti.

Daha sonra Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.

Hakkari ve Van'da İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

Hakkari'de Hak ve Dayanışma Platformu (HAKDA) tarafından Ulu Cami avlusunda basın açıklaması yapıldı.

Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınmasının ardından açıklama yapan platform sözcüsü Nihat Gür, İsrail'in Gazze'de kadın, çocuk ve yaşlı demeden herkesi katletmeye devam ettiğini anlattı.

Yapılan soykırıma tepki gösterilmesini isteyen Gür, "Dualarımızda kardeşlerimizi unutmayalım. Elimizden ne geliyorsa yapalım. Eli kalem tutanlar bu davayı yazsın. Hitabeti güçlü olanlar bu davayı konuşsun. Herkes bir şey yapsın ama sessiz kalmayalım. Çünkü sessizlik öldürüyor. Gazze'de suçsuz yere öldürülen sabilerin ahını almamak için mücadele etmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Van'da da Filistin'e Destek Platformu tarafından Hazreti Ömer Camisi önünde Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Daha sonra basın açıklaması yapan platform üyeleri ve katılımcılar, Filistinliler için dua etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Çorum'da da protesto edildi

Çorum'da cuma namazı çıkışı bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çorum Filistin Platformunun daveti üzerine Akşemseddin Camisi önünde toplanan vatandaşlar, "Gazze için de bayram olsun" yazılı pankart taşıdı.

Platform sözcüsü Hüseyin Kılıç, burada yaptığı açıklamada, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlarken Filistinlilerin, Doğu Türkistanlıların acıların bin bir türlüsünü yaşadığını söyledi.

İsrail'in Filistin'de ABD'nin de desteğiyle insanlık adına her şeyi yıkıp tahrip ettiğini anlatan Kılıç, "Gazze savaşı tüm algıları, mevcut kavramları alt üst etti. Uluslararası yapıların işlevsizliğini gün yüzüne çıkardı. Devasa Haçlı ordusu karşısında Gazze'nin her yerinde direnen mücahitler, tüm imkansızlıklara ve yalnızlığa rağmen tarih yazmaya devam ediyor. Onlar mücadeleleri ve ödedikleri bedellerle örnek duruş sergilemeye devam ediyor." dedi.

Gazze'de katliam ve izzetli bir direniş yaşandığına dikkati çeken Kılıç, "Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Aksa Tufanı, İsrail'in yenilmez ordusu ve istihbaratını yerle bir etti. Dünyanın bütün güçleri bir araya geldi ama bir avuç imanlı Kassam Tugaylarını yıkamadı. Gazze'deki direniş, imanın ne büyük güç olduğunu bizlere göstermektedir." diye konuştu.

Filistin'de yaşanan soykırımın gündemden düşmemesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayan Kılıç, kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini kaydetti.

Kılıç, Türkiye'nin İsrail ile ticaretin kısıtlanmasına yönelik kararı desteklediklerini ve artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamanın ardından vatandaşlar, Gazze'de soykırımın sona ermesi ve Filistin halkının özgürlüğü için dua etti.

Eyleme Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Sakarya ve Kocaeli'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'nde cuma namazı kılındı.

Daha sonra cemaat, 10 Nisan'da Heniyye'nin Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden 3 oğlu ve 4 torunu ile tüm Gazzeliler için gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları üyelerinin de yer aldığı cenaze namazına, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kocaeli

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu öncülüğünde İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde de cuma namazının ardından Heniyye'nin İsrail saldırısında hayatını kaybeden oğulları ve torunları ile tüm Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Gıyabi cenaze namazına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.