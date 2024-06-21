Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güney, orta ve kuzey bölgelerine yönelik saldırılarında en az 13 Filistinli öldü ve onlarca kişi yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, Gazze kentindeki belediye binası çevresine düzenlenen saldırılarda, hayatını kaybeden 7 belediye çalışanının cenazelerini enkaz altından çıkardı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Yine Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'ndeki Nedim bölgesine düzenlenen top atışları sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Aynı bölgede iki evin vurulması sonucu da can kayıpları yaşandı.

Kente bağlı Şeyh Rıdvan ve Şucaiyye mahalleleri ile Nasr Caddesi'ne yönelik saldırılarda da ölenler ve yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise İsrail'e ait insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin orta kesimindeki Avde Hastanesi kaynakları da 3'ü çocuk, biri kadın 4 Filistinlinin ölü olarak hastaneye getirildiğini aktardı.