İstanbul

İsrail ordusunun Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun roketlerle vurduğu Endonezya Hastanesinde en az 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Hastanenin ikinci katı bombardıman sebebiyle büyük hasar gördü.

Saldırıda 2 doktor yaralandı.

Saldırı, hastanede elektriklerin kesilmesine neden olurken, 140 yataklı olduğu belirtilen sağlık kurumunda 650 hastanın tedavi gördüğü, yaklaşık 150 yaralı olduğu kaydedildi.

Hastaneyi abluka altına alan İsrail güçlerinden çevredeki yüksek binaların çatılarına yerleştirilen keskin nişancıların, hastane kapısı önünde her türlü harekete kurşunla karşılık verdiği aktarılıyor.

Öte yandan, Şihab haber ajansı, Telegram sayfasından, gazeteci Enes Şerif'in Endonezya Hastanesi içinden "İşgal güçleri hastaneyi direkt hedef almakta. Hasta ve yaralıların üzerine ateş açmaktadır. Bu belki son görüşme olacak. Lütfen, burada durumlar oldukça zor. Bu mesajı iletiniz." anonsunu paylaştı.

Hastaneden bir diğer görüntüde ise bir doktorun yerde yatan yaralıyı tedavi etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Gazeteci Şerif'in çektiği, hastanenin doğrudan hedef alındığını gösteren fotoğraflarda ise bombardımanla parçalanmış odalar ve yatakta tedavi olmayı beklerken ölen çocukların cesetleri, yaşanan dramı açıkça ortaya koyuyor.