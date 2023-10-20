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İsrail polisinden yapılan açıklamada ise Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilerle girilen çatışmada 1 polisin öldüğü, 9'unun yaralandığı duyurulmuştu. Açıklamada, 10 şüphelinin ise gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 9 Filistinlinin öldüğü bildirilmişti.

İsrail güçleri dün saat 03.00'te askeri araç ve buldozerler eşliğinde Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin dün sabah saatlerinde baskın ve saldırı başlattığı Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan tümüyle çekildiğini aktardı.

Açıklamada, İsrail'in kamp baskınında 5'i çocuk olmak üzere 13 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı 'nda bir katliam gerçekleştirdiği ifade edildi.

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