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İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor.

Alidadi'nin "askeri danışman" olarak Suriye'de bulunduğu kaydedildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Suriye’nin başkenti Şam'ın güneyine sabah saatlerinde İsrail tarafından düzenlenen saldırıda Said Alidadi adlı Devrim Muhafızları Ordusu mensubu hayatını kaybetti.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Suriye'deki rejimin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 04.20'de Şam 'ın güneyindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

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