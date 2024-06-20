İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, “Kaçırılanların (esirler) aileleri ve diğer aktivistler Tel Aviv’deki Ayalon Kavşağı'nı kapattı ve kaçırılanların tamamının geri getirilmesi konusunda bir anlaşma yapılması çağrısında bulundu.” ifadeleri kullanıldı.

Haberde, ülkenin çeşitli yerlerinde başka yol ve kavşakların da esir aileleri tarafından trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Kayserya’da yolu kesenler arasında bulunan esir annesi Einav Zangauker, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya hitaben "Kaybettin. Suçluluktan kaçmanın hiçbir yolu yok. Bu seninle birlikte mezara gidecek." dedi.

Zangauker, "Siyasi olarak hayatta kalmanızı halkınızın, kaçırılan insanların, yerinden edilenlerin, yedek askerlerin ve yaslı ailelerin çıkarlarına tercih ettiniz." ifadelerini kullandı.

Esir oğlu Matan’ın "gömülmesine" izin vermeyeceğini vurgulayan Zangauker, "Siyasi hayatta kalma adına Matan'ı (Gazze'deki esir oğlu) ve diğer rehineleri (esirleri) gömmenize izin vermeyeceğim." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 396 Filistinli öldürüldü, 85 bin 523 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 549 Filistinli hayatını kaybetti.