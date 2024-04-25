Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

İsrail polisi, Ben Gvir’i bölgeden uzaklaştırırken göstericilere müdahale etti.

Ayrıca göstericiler bölgede bulunan Yahudi Sanat Müzesi’ndeki bir etkinliğe katılan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bulunduğu binanın etrafını sararak bakana tepki gösterdi.

Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için derhal anlaşma yapılmasını ve erken seçim talep eden göstericiler, anlaşmaya varılmasını "engellemekle" suçladıkları Netanyahu hükümetinin istifası çağrısında bulundu.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, göstericiler, Netanyahu hükümetine seslenerek Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi talebini yineledi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.